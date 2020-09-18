Çatak'ta ‘Servis Şoförlerine Enfeksiyon Önleme ve Hijyen' eğitimi

Van'ın Çatak ilçesinde 21 Eylül Pazartesi günü okulöncesi ve birinci sınıf öğrencileri için aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde servis şoförlerine yönelik 'Okul Servis Araçlarında Hijyen Uygulaması' konusunda eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erkan Manto tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda verildi. Okul servis araçlarında hijyen uygulaması kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde; taşımalı eğitim ve okul servis araçlarında hijyen çalışmalarının yürütülmesi, servis araçlarında kullanılan yüzeylerin, yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile sürekli olarak dezenfekte edilmesi gerektiği belirtildi.

Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alanda, risk ve tehlike farkındalığını oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhaların kullanılmasının öneminin anlatıldığı eğitimlerde, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan broşürlerin görünür yerlere asılmasının sağlanması, okul servis aracı şoförü ve rehber personelinde olası hastalık belirtileri hissedildiğinde sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulandı.