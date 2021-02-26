Çatak'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı

Van'ın Çatak Belediyesi ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) tarafından ilçe genelindeki belirli alanlara kedi ve köpek maması bırakıldı.

HAÇİKO üyeleri sabah saatlerinde ilçeye gelerek Çatak Belediyesi ekipleri ile birlikte ilçe merkezi ve kırsal alanlara giderek gördükleri sokak hayvanlarını elleri ile beslediler. Yaklaşık 5 saat süren programın sonunda dernek üyeleri, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret ederek sokak hayvanları için yapılan çalışmaları anlattılar. Başkan Şeylan'a belediye olarak sokak hayvanları için vermiş olduğu destekten ve göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ettiler.

Başkan Şeylan, özellikle de gençlerin sokak hayvanlarına karşı hassas olmalarının önemli olduğunu belirterek, “Merhametlilerin en merhametlisi olan Peygamber Efendimiz, hayvan hakkına çok önem vermiş, ağzı var dili yok diye tabir etmiştir. Ümmetine de hayvanlarına eziyet etmemelerini buyurmuşlardır. Sosyal belediyecilik anlayışı ile sokak hayvanlarımızın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sizin gibi gençlerin sokak hayvanları için çaba göstermesi beni çok mutlu etti. Kırsal alanlarda bulunan sokak hayvanlarımız çetin geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Hassasiyetlerinden dolayı gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

HAÇİKO Derneği Van İl Temsilcisi Mihriban Balta ise sokak hayvanlarının barınma ve aç kalmamaları için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek,

"Van il temsilciliği olarak Çatak Belediyesi işbirliği ile Çatak ilçesinde bulunan canlarımızı besleme etkinliği gerçekleştirdik. Birçok canımız ile bir araya gelerek hem sevgi dolu anlar yaşadık hem de onları besledik. Çatak Belediyesinin vermiş olduğu destekten ve sokak canlarımız için var olan tutumundan dolayı kendilerine çok teşekkür ederiz. Bir kez daha belirtmek isterim ki onlar bizlere emanet. Bu soğuk günlerde onların yaşamları için gerekli olanakları sağlayıp beslenmeleri için de kapımızın önüne bir kap mama bırakmayı unutmayalım” ifadelerini kullandı.