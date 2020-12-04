Çatak'ta terör operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi Acarlar Mahallesi kırsalında 4 Aralık 2020 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “İcra edilen operasyon neticesinde 16 adet RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 adet RPG-7 antipersonel roketatar mühimmat, 17 adet roketatar sevk fişeği ele geçirilmiştir. Gerekli işlemlerin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.