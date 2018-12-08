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Çatak'ta teröristlerin kullanmış olduğu 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca Çatak ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda içerisinde malzeme bulunan 2 sığınak tespit edildi.


Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK bölücü terör örgütünün kış üslenme hazırlıklarını boşa çıkarmak maksadıyla icra edilmekte olan operasyonel faaliyetler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 7 Aralık 2018 günü Çatak ilçesi Övecek Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Er Ramazan Göncü Operasyonu'nda, teröristlerin kullanmış olduğu 2 adet sığınak tespit edildi. İçerisinde 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 99 adet AK-47 piyade tüfeği fişeği, 6 adet BKC makineli tüfeği fişeği, 1 adet makineli tüfek mayonu, 3 adet tüp, 8 adet havan mühimmatı muhafaza kutusu, 250 metre kablo, 26 kilogram konserve, 3 adet pil, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çaydanlık, 1 adet sırt çantası, 1 adet branda ele geçirilen sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiği belirtildi.

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