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Çatak'ta trafik kazası; 1 yaralı

Van’ın çatak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Van'ın çatak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çatak-Pervari yol güzergahı üzerinde meydana geldi. Engin S. yönetimindeki 65 FC 261 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenden dolayı takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Engin S., yaralandı. Yaralı sürücü, bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri tarafından minibüsten çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim adildi. Yaralı, SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başladı.

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