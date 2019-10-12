Çatak'ta Türkiye rafting şampiyonası heyecanı

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yapılacak olan Rafting Türkiye Şampiyonası yarışmaları için Çatak Belediyesi tarafından Çatak Deresinde Parkur düzenleme çalışmaları başladı.

Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde R4 Rafting Türkiye Şampiyonasının 2. Ayak yarışmaları 16-20 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. 4 gün sürecek olay şampiyonanın 19-20 Ekim tarihleri arası Çatak ilçesinde olacak. İlk Kez 12-16 2018 Eylül tarihleri arasında Türkiye Rafting Şampiyonası'nın 3'üncü ayak yarışlarının yapıldığı Çatak Deresinde; Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Rafting Federasyonunda görevli hakemler yarışma yapılacak parkurda incelemelerde bulundu. Yarışmaların yapılacağı bölgede düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan: “Rafting Federasyonundan gelen görevli arkadaşlar ile deremizde incelemelerde bulunduktan sonra yarışmaların yapılacağı alanı belirledik. İş makineleri ile parkur düzenlemesi yaptırıyoruz. Bu tür organizasyonlar huzurun geldiğini gösteriyor. Gelen misafirlerimizi, yarışmacılarımızı en iyi şekilde ağırlamak için belediye olarak üzerimize düşen ne varsa tüm personellerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlarla doğa turizmini bu bölgede yaygınlaştırmak ve ilçeyi tanıtmak istiyoruz ve bunun için Türkiye'deki herkesi bu güzellikleri görmeleri için Çatak'a davet ediyorum” dedi.