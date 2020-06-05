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Çatak'ta vahşi çöp depolama sona erdi

VAN (İHA) – Van’ın Çatak Belediyesi, Türkiye’nin en temiz ve el değmemiş çayı olarak bilinen Çatak Çayı’nda büyük bir sorun olan vahşi çöp depolama alanını kaldırdı.

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediyesi, Türkiye'nin en temiz ve el değmemiş çayı olarak bilinen Çatak Çayı'nda büyük bir sorun olan vahşi çöp depolama alanını kaldırdı.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, seçim döneminde vatandaşlara vaat ettiği sözlerini yerine getirmeye devam ediyor. Açıklamalarda bulunan Başkan Şeylan, “Türkiye'nin en temiz akarsuları arasında yer alan 145 kilometre uzunluğundaki Dicle Nehri'nin en büyük kolları arasında bulunan Çatak Çayımızda yapılan araştırmalara göre yaklaşık 16 balık türü yaşıyor. Çevre temizliği açısından vahşi depolamaya son vermemiz çok büyük önem taşıyor. Çayın yapısında bozulma ile yerleşim birimlerinin atık suları, çöpleri ve kömür külleri ile kirlenme tespit ettik. Çatak Çayı'ndaki bozulmanın bütün bir Dicle Nehri sistemini olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla bozulma süreci bu şekilde ilerlemeden buna bir önlem almamız lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol haritasında olan ‘Sıfır Atık' yaklaşımına istinaden ilçemizde toplanan çöpler, Gevaş ilçesinde bulunan depolama alanına taşınacak. Orada bulunan ileri teknoloji sayesinde çöplerimiz ekonomik faydaya dönüşecek. Çevremizin sağlığı korunacak, ekolojik dengenin devamlılığı sağlanacak. Çatak çok daha temiz ve sağlıklı bir çevreye bürünecek” dedi.

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