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Çatıdan düşerek ölen kardeşler mahalleyi yasa boğdu

Van’ın İpekyolu ilçesinde, uydu çanağını onarmak için çıktıkları çatıdan dengelerini kaybederek düşen iki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, uydu çanağını onarmak için çıktıkları çatıdan dengelerini kaybederek düşen iki kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, dün gece Kevenli Mahallesi'nde, Yıldız (25) ve kardeşi Cumali Tekin (21) uydu çanağını onarmak için oturdukları binanın çatısına çıktı. Buzlanmadan kaynaklı iki kardeş dengesini kaybederek, uydu alıcısıyla birlikte binadan düştü. 5 katlı binanın çatısından düşen kardeşleri fark eden komşuları, 112 acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırıldı.


Tekin kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Yıldız ve Cumali Tekin kardeşlerin ölümü ise komşularını ve arkadaşlarını yasa boğdu.


Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

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