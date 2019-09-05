İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cesur tepki verdi aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte narkotik köpeği Cesur’un da katıldığı aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri ile birlikte narkotik köpeği Cesur'un da katıldığı aramada 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzerinde devam eden yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine, otobüste seyahat eden yolcunun çantası ve oturduğu koltuğun içerisine gizlenmiş vaziyette 4 paket halinde 1 kilo 123 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.