Cevahir Kafe Restoran'dan Van Gölüspor'a moral kahvaltısı

Van'da Cevahir Kafe Restoran, zirve mücadelesi veren Van Gölüspor Kulüp Yönetimi, teknik heyet ve futbolcularına moral kahvaltısı verdi.

Ligde aldığı sonuçlarla zirve mücadelesi veren Van Gölüspor Kulüp Yönetimi, teknik heyet ve futbolcular, Cevahir Kafe Restoran tarafından düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Burada bir açıklamada bulunan İşletme Müdürü Cihan Akbal, “Amacımız ilimizi bölgesel amatör ligde başarıyla temsil eden Van Gölüspor'a moral vermektir. Bizler takım yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları kafemizde ağırlamaktan büyük keyif aldık. Ben bu anlamda katılım sağlayan yönetim kuruluna, teknik heyete ve futbolculara çok teşekkür ediyor, iyi bir sezon geçirmelerini diliyorum” dedi.

Van Gölüspor yetkilileri ise spora verdiği desteklerden ötürü Cevahir Kafe Restoran yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.