Cevdet Yılmaz'dan Van YYÜ'ye ziyaret

Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret için geldiği Van'da üniversiteyi de ziyaret etti. Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret eden Yılmaz ve beraberindeki heyet, Rektör Şevli'ye ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Üniversite hakkında Rektör Şevli'den bilgi alan Yılmaz, kendisine rektörlük görevinde başarılar diledi.

Rektörlük ziyaretinin ardından Van Teknokent'e geçen Yılmaz ve beraberindeki heyete Van Teknokent Genel Müdürü Bilgin Yazlık tarafından bilgi verildi. Van Teknokent'i gezen Yılmaz, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Teknokent bünyesinde bulunan firmaları ziyaret etti. Firmaların ürettiği ürünler hakkında bilgi alan Yılmaz toplu fotoğraf çekiminin ardından üniversiteden ayrıldı.

Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri ve Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sabaheddin Şevgin ve AK Parti Van Eski Milletvekili Burhan Kayatürk de hazır bulundu.