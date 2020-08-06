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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çaldıran Belediyesine 200 adet çöp konteyneri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van’ın Çaldıran Belediyesine 200 adet çöp kenteyneri hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van'ın Çaldıran Belediyesine 200 adet çöp kenteyneri hibe edildi.


Çaldıran Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşların ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen 200 adet konteyneri ihtiyaç duyulan yerlere bırakmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çaldıran Belediye Başkan Şefik Ensari, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 200 adet çöp konteyneri gönderildiğini belirterek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çaldıran Belediyesine gönderilen konteyner sayımızı 800 adete çıkardık. Amacımız her sokakta çevrenin temiz tutulması için çöplerin konteynerlerde tutulmasını sağlamak, çevre ve insan sağlığının olumsuz etkilememesidir. Aldığımız çöp konteynerleri, 800 litre çöp alma haznesine sahiptir. Demir ve çeliğin paslanmaya karşı korunmasında en akılcı ve kesin çözüm olan sıcak daldırma galvanizden meydana gelen konteynerler, her mevsim ve hava şartlarına karşı daha dayanıklı bir özelliğe sahiptir. Temizlik hizmetlerinde kullanılan eski bozuk konteynerlerin gerekli tamir ve bakımları yapılarak, dezenfektan çalışmaların ardından kullanıma sunuluyor. İlçemizden bahardan bu yana başlattığımız temizlik çalışmalarında binlerce tona yakın çöp topladık. İlçemizde yerleşim birimlerimiz 100 mahalleyi aşmaktadır. Amacımız merkez ve kırsalda bulunan mahallelerimizin tüm çöplerinin bir arada toplanmasıyla çevre kirliliğini önleyerek görselliği sağlamaktır” dedi.

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