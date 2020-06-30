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Ceza infaz kurumu görevlilerine veda töreni

Van’daki görev sürelerini tamamlayan ceza infaz kurumu görevlileri için veda töreni düzenlendi.

Van'daki görev sürelerini tamamlayan ceza infaz kurumu görevlileri için veda töreni düzenlendi.


Van'daki görev sürelerini tamamlayan ceza infaz kurumu personellerine yönelik düzenlenen veda törenine Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden katıldı. Programda konuşan Başsavcı Dönmez, Van'daki görev sürelerince başarılı ve özverili çalışmalara imza atan Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücesoy, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü İdare Memuru Hakan Çelikbaş, Jandarma Yarbay M. Hanifi Ekinci ile Jandarma Üsteğmen H. Ömer Aluç'a görevlerindeki başarılardan ötürü teşekkür ederek, bundan sonraki görev yerlerinde de aynı başarıyı sürdüreceklerine inandığını belirtti.


Konuşmaların ardından Dönmez, tayini çıkan personellere plaket takdim etti.

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