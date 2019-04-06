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Cezaevi firarisi evindeki gizli bölmede yakalandı

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden bir kişi, evinde yaptığı gizli bölmede jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Van'da 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden bir kişi, evinde yaptığı gizli bölmede jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, İ.Y. isimli şahıs da Van M Tipi Cezaevi'nden firar etmişti. Jandarma tarafından kurulan özel ekip, firari İ.Y.'nin yakalanması için Başkale ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, İ.Y. gizli bölmede yakalanarak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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