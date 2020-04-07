Cezaevi görevlilerinden 'evde kal' çağrısı

Van'daki Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu personeli, “Biz sizin için buradayız. Evde kal Türkiye'm” mesajı verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle 15 gün kurumda, 15 gün de yurtlarda kalıp kendilerini izole edecek olan Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu görevlileri, cezaevi önünde döviz açarak ‘evde kal' çağrısı yaptı. Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, infaz kuruma memuru, öğretmen psikolog ve jandarma personelinden oluşan görevliler, “Biz sizin için buradayız. Evde kal Türkiye'm” ve “Biz bize yeteriz” şeklinde döviz açtı.