İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

CHP heyeti Başkale deprem bölgesinde

CHP heyeti Başkale ilçesindeki deprem bölgesinde incelemeler yaptı, depremzedeleri ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu ile beraberindeki ilçe başkanları ve partililer, Van'ın Başkale ilçesinde depremden etkilenen köyleri ziyaret etti, depremzedelerle bir araya geldi. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu, depremin yaşandığı ilk andan itibaren sahada olduklarını ve depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını söyledi. Kurukcu, “Heyetimiz dün gelecekti ama uçakta yer olmadığı için bugün sabah ek uçakla gelebildiler. Biz depremin yaşandığı 4 köye gittik, tespitlerimizi yaptık. Biz CHP olarak gerek batı belediyelerimiz aracılığıyla gerek genel merkez aracılığıyla buraya gıda, giyim takviyesinde bulunacağız. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve heyetine bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz” dedi.



"Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"


CHP heyeti, 8 kişinin yaşamını yitirdiği Özpınar köyünde muhtarı Cezmi Aslan ve köylüler ile birlikte değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 4 köyde inceleme yaptıklarını belirterek, "CHP olarak üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” dedi. Tekin Bingöl ise, "Depreme dayanıksız bütün yapılar boşaltılmalı. Depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması gerekiyor" diye konuştu.


Açıklamaların ardından CHP heyeti, Başkale Devlet Hastanesindeki yaralıları ziyaret etti ve Van'a döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.