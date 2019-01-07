CHP heyetinden Vali Bilmez'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette CHP İl Başkanı Kurukçu, Vali Bilmez'e Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde başarı diledi.

Ana muhalefet partisi temsilcilerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez de, Van'a hizmet noktasında kendileriyle de işbirliği içerisinde olma beklentilerini iletti.