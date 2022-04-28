Çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtımı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 45 çiftçiye 3 bin dekar alanda kullanılmak üzere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DAP) sunulan ve desteklenen bitkisel üretim alt yapısının geliştirilmesi projesi bünyesinde 45 çiftçiye 3 bin dekar alanda kullanılmak üzere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten, yaptığı açılamada, “İlçe müdürlüğü olarak her zaman üreten çiftçimizin yanında olduk. Geçen yıla aldığımız tonajın üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Geçen yıl bin dekar alana ekmiştik, bu sene yaklaşık 3 bin dekar alana ekim yapmış olacak çiftçilerimiz. Geçen yıl eksiklerimiz oldu, biz eksiklerimizi gördük ve üreticilerimiz de eksilerini görerek bu sene daha iyi bir yıl geçireceğini umut ediyorum. Müdürlük olarak üreten çiftçilerimiz için 7 adet ekipman da alınarak çiftçilerimize ekipman desteğinde de bulunmuş olacağız” dedi.

Programa Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğu, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Gürpınar Tarım ve Orman Müdürü Yakup Ayten ve üreticiler katıldı.