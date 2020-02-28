Çığ altında kalan itfaiye erinin ailesi bölgeyi havadan inceledi

İncelemelere çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyi Bayram Daşdemir de katıldı.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Van'da, birçok yerleşim yerinin yolu kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapanırken, birçok bölgedeki çığ riski de devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yollar en kısa sürede ulaşıma açılırken, Van-Bahçesaray kara yolunda 4-5 Şubat 2020 tarihinde çığ düşen bölgeye ise yoğun kar, tipi ve yeni çığ tehlikeleri nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karadan ulaşımın sağlanamadığı ve ekiplerin gidip inceleme yapma şansı bulamadığı çığ bölgesine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında bir heyet helikopterle gitti. Vali Bilmez ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Bursa AFAD İl Müdürü ve Çığ Uzmanı Yalçın Mumcu, Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, UMKE, Meteoroloji Müdürlüğünden yetkililer ve jeoloji mühendislerinden oluşan heyet ile çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyi Bayram Daşdemir, polis helikopteriyle bölgeye ulaştı.

Bahçesaray'daki çığ bölgesiyle yine aynı bölgede çığ riski bulunan bölgelerle Çatak ilçesindeki çığ noktalarını da 30 dakika boyunca havadan inceleyen Vali Bilmez ve gerekli görüntüleri alan teknik heyet Van'a döndü.

İncelemelerin ardında açıklama yapan Vali Bilmez, bölgede çok kar olduğunu belirterek, ''4-5 Şubat tarihlerinde Bahçesaray yolunda meydana gelen çığın altında kalan vatandaşlarımızın tümü çıkartılmıştı. Bir itfaiye erimizin ise maalesef halen çığ altında olduğunu değerlendiriyoruz. Bölge koşulları çalışmaya engel olduğu için bugüne kadar çalışma yapılamadı. Bugün AFAD ve meteorolojiden uzmanlar, Karayolları Bölge Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız ile birlikte bölgeyi helikopterle tekrar gezip, incelemelerde bulunduk. Bölgeyi görmesi için itfaiye erimiz Mehmetcan Daşdemir'in ağabeyini de beraberimizde getirdik. O da bizimle beraber bölgenin ne kadar zorlu koşullarda olduğunu gördü. İnşallah oradan aldığımız verileri değerlendirip, ona göre kendimize bir yol haritası çizerek çığ altında olan Mehmetcan kardeşimize bir an önce ulaşırız'' dedi.