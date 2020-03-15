Çığ altında kalan itfaiye erinin cansız bedenine ulaşıldı

Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının ardından kar yığınları altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cansız bedeni, bugün yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu.

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısının 41 olduğu bölgede ara verilen arama çalışmaları üç günden bu yana yeniden başlatılmıştı. Çığ altında olduğu değerlendirilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görevli itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'e ulaşmak için AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Daşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölge yolunun ulaşıma açıldığı belirtilerek, “3 gündür bölgede arama faaliyetleri sürdüren AFAD ve Karayolları ekipleri, çığ altında kalan itfaiye eri Mehmetcan Daşdemir'in cansız bedenine ulaştı. Daşdemir'in naaşı adli tıp kurumuna sevk edildi” denildi.

Daşdemir'in cansız bedenine ulaşılmasıyla 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 42'ye çıktı. Daşdemir'in cenazesinin Van Adli Tıp Kurumuna getirilerek, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniliyor.