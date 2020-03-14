Çığ bölgesinde arama çalışmaları yeniden başladı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ sonrası güvenlik gerekçesiyle kapalı bulunan bölgenin yolu açılarak uzman ekipler dün itibari ile bölgede arama çalışması başlattı. Dün kar yağışı olunca çalışmalara ara verilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden gerekli tedbirler alındıktan sonra çalışmalar başlatıldı. Ancak güvenlik gerekçesiyle bölgeye uzman çalışma ekiplerinin dışında girişe izin verilmiyor” denildi.