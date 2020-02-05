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Çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldi.

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e yükseldi.


Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. Şimdiye kadar 8 jandarma personeli, 9 sivil, 3 korucu ve 1 itfaiyeciyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Bölgede zorlu hava koşulları altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ve Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'te bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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