Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için hatim ve mevlit okutuldu

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı ve Gürpınar Belediyesi tarafından Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketlerinde hayatını kaybeden şehitler için hatim ve mevlit programı düzenlendi.

Gürpınar Merkez Camisinde öğle namazını müteakip gerçekleştirilen programda, hayatını kaybedenler için eller semaya kaldırılarak, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için dualar edildi. Program sonrası Gürpınar Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokma ikram edildi.

Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek dualara eşlik etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Haluk Çakaroğlu, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Mehmethan Doğan, İlçe Emniyet Amiri Soner Kırtıl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.