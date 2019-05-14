Van-Bahçesaray karayolu çığ düşmesi sonucu 3,5 saat kapalı kaldı.
Çığın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altına girerken, Van'da ise kıştan kalma günler yaşanıyor. Akşam saatlerinde Van merkezden ilçeye giden vatandaşlar, Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 Rakımlı Katapet Geçidi Çeşme mevkiine düşen çığ sürpriziyle karşılaştı. Düşen çığla birlikte kapanan yol, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekiplerinin 3,5 saatlik çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Öte yandan çığın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.