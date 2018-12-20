Cinayet zanlıları 11 yıl sonra yakalandı

Van'da 2007 yılında eşi kaçırılan şahsa yardım ederek bir kişinin ölümüne neden olan 2 firari sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Aralık 2007 tarihinde Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde A.G. isimli şahsın ateşli silahla öldürülmesi ve oğlu S.G.'nin de yaralanması olayıyla ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğü belirtildi. Kasten öldürme ve yaralama olayı ile ilgili yapılan araştırmalarda; maktul A.G.'nin şüphelilerden S.Ş.'nin eşini kaçırması nedeniyle meydana geldiği ve olayı K.Ş., S.Ş ve S.T. isimli 3 şüpheli şahsın planlayarak gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay sonrası S.Ş. isimli şüpheli şahıs olayda kullanılan 2 adet tabanca ile birlikte teslim olup tutuklanırken, olaya karışan ve firari durumda olan K.Ş. ve S.T. isimli 2 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, olayın firari şüphelileri K.Ş. ve S.T.'nin yakalanmalarına yönelik sokak ve kamera çalışması yaptı. Firari şüphelilerin İpekyolu ilçesinin Ağızkara, Tuşba ilçesinin İskele ve Özalp ilçesinin Aşağı Tulgalı mahallelerinde bulunabileceklerinin tespit edilmesi üzerine; 19 Aralık 2018 günü polis ekiplerinin koordinesinde, Erçek ve Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileriyle birlikte eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda K.Ş. İpekyolu'nda, S.T. ise Tuşba'da yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan K.Ş. ve S.T. isimli 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.