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Cinnet getiren şahıs evini ateşe verdi

Van’ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir şahıs evini ateşe verdi.

Van'ın Saray ilçesinde cinnet getiren bir şahıs evini ateşe verdi. Yangında ev, kömürlük ve ahır kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çaybağı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen ve cinnet getiren bir kadın, oturdukları evi, kömürlüğü ve ahırı ateşe verdi. Olayın fark edilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Saray ve Özalp itfaiye grup amirliği ekiplerince yangına müdahale edildi. Can kaybının yaşanmadığı yangında; ev, ahır ve kömürlük yanarak kullanılamaz hale geldi.

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