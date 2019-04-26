Çırak ortaokulundan müzik şöleni

Özalp ilçesi Çırak Ortaokulu öğrencileri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Salonunda müzik şöleni sundu. Yapılan şölende ortaokul öğrencilerin oluşan koro, seslendirdiği bir birinde güzel türkülerle dinleyicilere güzel saatler yaşattı. Şölen sonrası kısa bir konuşma yapan Kaymakam Ferhat Vardar, “Bu güzel müzik şöleni bizlere sunan Çırak Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum. İnşallah burada bulunan bu öğrencilerin ileride birer doktor, sanatçı, mühendis, hakim olarak görürüz” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından yapılan resim sergisi gezildi. Kaymakam Vardar, resimlerin çok başarı olduğunu söyledi. Şölene Özalp Kaymakamı Ferhat Vardar, Milli Eğitim Müdürü M. Salih Aksoy, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaş katıldı.