Çocuk Evlerinde sünnet heyecanı

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evlerinde kalan iki çocuğun sünnet heyecanı, İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, Çocuk Evleri Müdürü ve beraberindeki bakım elemanlarının ziyaretiyle taçlandı. Sünnet olan çocukları ziyaret eden İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocuklarla pasta keserek sevinçlerine ortak oldu. Oldukça keyifli geçen ziyarette konuşan Eldemir, "Çocuklarımızın bu anlamlı gününde bizler de il müdürlüğümüz adına yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Yalnızca bugünlerinde değil, yaşamları boyunca her alanda kendilerini desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.