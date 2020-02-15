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‘Çocuk Korosu' için minikler arası seçme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulacak ‘Çocuk Korosu’ için minikler arasında seçme yapıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından oluşturulacak ‘Çocuk Korosu' için minikler arasında seçme yapıldı.


İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde şarkı söylerken öğrenme ve eğlenme fırsatı sunacak Çocuk Korusu'nu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Serap Yükrük çalıştıracağı belirtildi. 7-11 yaş arası yaklaşık 70 çocuğun yer aldığı koronun ilk seçmeleri bugün saat 15.00'de İpekyolu Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Seçmelerde başarılı olan çocuklardan kurulacak koro, özel günlerde ve kutlamalarda özgün repertuarı ile etkinliklerde yer alacak.

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