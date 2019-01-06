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Çocuk korusundan coşkulu konser

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çocuk Korosu, ilk konserlerini Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için verdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çocuk Korosu, ilk konserlerini Sevgi Evlerinde kalan çocuklar için verdi.


İpekyolu Belediyesinin çocukların eğlenerek öğrenmeleri ve müzik eğitimi almaları hedefi ile kurduğu çocuk korosu, ilk konserini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için verdi. Yaklaşık 2 aydan beri eğitim gören ve 7-10 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, geniş repertuvarıyla eğlenceli bir konsere imza attı.


Şefliğini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümünden Doç. Dr. Serap Yükrük'ün yaptığı konserde Sevgi Evleri'ndeki çocuklar keyifli ve coşkulu anlar yaşadı. İpekyolu Çocuk Korosu ise 13 Ocak'ta düzenlenecek İpekyolu Belediyesi sanat, spor ve mesleki eğitim kursları sertifika töreninde vereceği konser öncesinde moral buldu.

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