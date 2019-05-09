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Çocuklar hat ve kaligrafi sergisini gezdi

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ’Çocuk ve Gençlik Kampüsü’ projesi kapsamında sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklar, hat ve kaligrafi sergisini gezdi.

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştığı tespit edilen çocuklar, hat ve kaligrafi sergisini gezdi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar; çeşitli sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerden faydalanıyor. Proje kapsamında kaligrafi kursunu tercih eden 15 çocuk, usta öğretici Nurşen Kavak ile birlikte Tuşba Gençlik Merkezi'nin açmış olduğu hat ve kaligrafi sergini ziyaret etti. Çocuklar ziyaret sırasında Hattat Mustafa Temiz ile fotoğraf çekti.


Açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Cahit Eldemir, çocukların yerinin eğitim yuvaları ve ailelerinin yanı olduğunu belirtti. Proje Koordinatörü Eldemir, minik yüreklere hak ettikleri yaşam standardını sağlamak, onların kültürel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla durmadan çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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