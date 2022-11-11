Çocuklar ilk kez Hacivat-Karagöz oyunuyla tanıştı

Van Valiliği ve büyükşehir belediyesi, kırsalda mahallelerdeki çocukları gölge oyunlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Köy okullarında okuyan ve tiyatroya gitme imkânı bulamayan çocuklar, ayaklarına kadar gelen Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile gönüllerince eğlendi. Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal ve kültürel etkinliklerini sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler, İpekyolu ilçesine bağlı Aşağı Gölalan ve Yukarı Gölalan mahalleri ile devam etti. İki mahalledeki anaokulu ve ilkokulda okuyan çocuklar ilk kez Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile buluştu. Gölge oyununu izleyen öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi.

Hacivat-Karagöz oyununu büyük beğeni ile izlediğini söyleyen İremsu Dereli, “Hacivat-Karagöz oyununu çok beğendik. Van Büyükşehir Belediyesi, Hacivat-Karagöz oyununu okulumuza kadar getirdi. Çocuklar olarak çok mutlu olduk. Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür ederim” dedi.

Etkinlikler çerçevesinde Hacivat-Karagöz gölge oyununun her gün farklı okulda çocuklarla buluşturulacağı belirtildi.