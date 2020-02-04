Çocuklar kar altında yaban kuşlarına yem attı

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Karagündüz Mahallesi'ndeki çocuklar, kuş popülasyonunun zengin olduğu Erçek Gölü'nün sulak alanlarında yemleme çalışması yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında “Sulak alanlar ve biyoçeşitliliğin önemi” konulu bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında bölgeye gelen Karagündüz İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaban kuşlarına yem attı. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması, sulak alanların önemi ve yaban hayvanlarına sahip çıkma konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yapılan etkinlik çerçevesinde şu ana kadar doğaya 5 ton yem bırakıldığı belirtildi.

Türkiye'de her yıl sulak alanlar ve biyoçeşitliliğin önemiyle ilgili öğrencilere bilgi veren Sulak Alanlar Şube Müdiresi Fatma Nisa Erimez, sulak alanların kirlenmiş suyu filtre ederek temizleme gibi bir özelliğinin olduğunu belirtti. Sulak alanların insanların gıda kaynağı olduğunu ifade eden Erimez, bu tür alanların biyoçeşitlilik açısında önemli olduğunu dile getirdi.

“Sulak alanlar doğanın rahimleridir”

Doğaya bakış açısı konusunda şiir yazılması ve resimler çizilmesi konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulunan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ise sulak alanların doğanın rahimleri olduğunu belirtti. Prof. Dr. Aslan, sulak alanların yok olması insanlığın yok olması demek olduğuna dikkat çekti.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Yunus Bakıcı da yaban kuşlarına şu ana kadar 5 ton yem atıldığını açıkladı. Şube Müdürü Bakıcı, sulak alanlara sahip çıkılması noktasında öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Derslerden öğrendikleri ‘hayvan sevgisi' bilgisini bugün yerine getirmenin mutluluğu yaşadıklarını ifade eden minik öğrenciler de soğuk havada yem bulmakta güçlük çeken yaban kuşlarını unutmadıklarını söyledi. Öğrenciler, bundan sonra imkanları dahilinde kuşlara yem atacaklarını kaydetti.