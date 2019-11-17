Çocuklar, "temiz çevre temiz kent" sloganıyla Van Gölü sahilini temizlediler

Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Van İl Çocuk Hakları Komitesi Üyesi çocuklarla birlikte Van Gönül Elçileri topluluğunun organize ettiği bir çalışmayla İskele Yaşar Kemal Parkı'nda ve sahil bandında "temiz çevre temiz kent" sloganıyla bir etkinlik düzenledi.

Aralarında Van İl Çocuk Hakları Komitesi Üyesi çocukların da olduğu yaklaşık 50 kişilik ekip, İskele mevkiinde bulunan Yaşar Kemal Parkı'ndaki ve sahil bandındaki atıkları temizlemek için ortak hareket ederek farkındalık çalışmasına imza attılar. Van Gönül elçileri topluluğunun organize ettiği etkinlikte alan temizliğini yönlendirmek için Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri de hazır bulundu. Katılımcılara dağıtılan eldiven, maske, bone ve diğer gerekli materyallerin ardından alanda toplu temizlik yapan grup, bir araya getirdikleri atıkları Van Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerine teslim etti. Etkinlik ile ilgili konuşan Van Gönül Elçileri Projesi Çocuk Hizmetleri Koordinatörü ve Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, "Teorik olarak sıkça anlatılan çevre duyarlılığı konusunu alanda deneyimleyerek, kendilerine rehberlik edecek rol modelleri görerek ve doğayla barışık kalmayı yaşayarak öğrenmeleri için bu tarz toplumsal yararı önceleyen çalışmaları önemsiyoruz. Umarım çocukların emek vererek temizlediği bu alanlar hak ettiği şekilde temiz kalmaya devam eder. Çalışmamıza destek veren Van Büyükşehir Belediyesine ve bizleri yalnız bırakmayan topluluklara da teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik çevre temizliğinin ardından çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.