Çocukların ‘23 Nisan' dayanışması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çocuk ve Gençlik” projesi kapsamında Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ile sokakta tartıcılık, mendil satma, boyacılık ve cam silme gibi işlerde çalıştıkları tespit edilen çocuklar tarafından ortak stantlar açıldı. Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinatörlüğünde stantlarda sergilenen kaligrafik eserler, yoğun ilgi gördü.

Çocukların açtığı stantları gezen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri, eserleri bir bir inceleyerek çocuklardan bilgi aldı. Çocuklar ise kendilerini ziyaret eden Vali Bilmez'e porselen tabak hediye etti.