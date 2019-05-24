Çocukların 'kaligrafi' standına yoğun ilgi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği 'Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında açtığı 'kaligrafi' standı yoğun ilgi gördü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen ‘Çocuk ve Gençlik Kampüsü' projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklar için düzenlenen sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda kaligrafi kursunu tercih eden 15 çocuk, usta öğretici Nurşen Kavak'ın desteğiyle yaptıkları çalışmalar, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında sergilendi. Sergilenen çalışmaları Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin inceledi.

Açıklamalarda bulunan Çocuk ve Gençlik Kampüsü Proje Koordinatörü ve İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, sokakta çalışan çocuklarla ilgili çalışmalarının aralıksız devam edeceğini ve bu çocukların sokağın risklerine karşı korumakla ilgili her türlü önlemi alacaklarını belirtti.