Çohaz Kavşağı modern görünüme kavuştu

Kentin önemli geçiş noktalarından biri olan ve uzun bir süredir çözüm bekleyen Şerefiye Mahallesi Çohaz Kavşağı yenilendi. Kavşakta, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla bir süren önce çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında dar olan yollar genişletilirken yol aksında kalan konutlar da ev sahiplerine bedelleri ödenerek yıktırıldı.

Alanın genişletilmesinin ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri orta kavşağı belirleyerek alanın kaldırımlarını baştan aşağı yeniledi. Asfaltı dökülen kavşak çalışması; refüj, ışıklandırma, uyarıcı tabelalar ve yol çizgileri ile sona erdi. Gecesiyle gündüzüyle şehre renk katan kavşak, sürücülerden ve mahalle sakinlerinden de büyük beğeni aldı.

Mahalle sakinlerinden Ozan Bilici, kavşakta tamamlanan çalışmanın hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla kavşağa bin 600 ton asfalt serimi yapılırken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından da alana 10 bin adet çiçek dikildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de kavşağın sinyalizasyon, uyarıcı levhalar ve yol çizgi çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine açtı.