İhlas Haber Ajansı

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Çöp toplama aracı yan yattı: 1 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde çöp toplama aracının yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde çöp toplama aracının yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Muradiye-Çaldıran yolu üzerindeki Ayrancılar mevkiinde meydana geldi. Bir belediyeye ait çöp toplama kamyonu, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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