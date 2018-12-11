Van Büyükşehir Belediyesi, kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak ‘Katı Atık Entegre Tesisi'ne başlıyor. Sözleşmesi imzalanan tesisin işletmeciliğini, 25 yıllığına PANDA Alüminyum A.Ş. yapacak.

Van'ın yıllardır kronikleşmiş çevre sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan Van Büyükşehir Belediyesi, yine önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak olan ‘Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin ardından Van Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden ‘Katı Atık Entegre Tesisi'nin sözleşmesi de imzalandı. Yaklaşık 140 milyon TL'ye mal olacak tesis, yap-işlet-devret usulü ile hayata geçirilecek. Belediye bütçesinden hiçbir harcama yapılmadan yıllık yüzde 6 kar payı ile 25 yılda yaklaşık 82 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor. 31 Kasım 2018'de ihalesi yapılan tesisin sözleşmesi, Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonunda Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Aslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru ve firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

AB standartlarında olacak

İki aşamada hayata geçirilmesi planlanan projenin ilk aşamasında mevcut vahşi depolama alanının ıslah edilerek yeşillendirilmesi ve alanın üzeri kapatılarak elde edilen lentfil gazının (Çöp Gazı) elektrik enerjisine dönüştürülmesi planlanıyor. İkinci aşamada ise atık alanında Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun entegre tesisler kurulacak. Gelen atıkların profesyonel bir şekilde ayrıştırılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanarak gelir elde edilecek.

Ayrıca buraya getirilen organik atıklar, fermantasyon sistemi ile büyük tanklarda 55 derece sıcaklıkta bekletilerek oluşan biyogazdan elektrik enerjisi elde edilecek. Atıklardan geriye kalan malzemelerin ise kompost yapılarak gübre yapımında kullanılması sağlanacak. Bu sayede sıfır atık ile işlemler devam edecek.

Çöpten 30 bin haneye elektrik

Yapılacak çalışmalar sayesinde kent merkezi ve ilçe aktarma istasyonlarından toplanan katı atıklar, 3.2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahasına getirilecek. Bu sayede 30 yıldan fazla bir süredir gerek insan sağlığı gerekse çevre sağlığını tehdit eden Özalp yolu üzerindeki vahşi depolama alanından kaynaklı koku, görüntü ve hava kirliliği ortadan kaldırılacak. Çalışma ile saatte 8 megavat elektrik üretilerek yaklaşık 30 bin hanenin elektrik enerjisi çöplerden karşılanacağı gibi, yaklaşık 100 kişiye de iş istihdamı sağlanacak.

Katı Atık Entegre Tesisi projesi; geri dönüşüm malzemeleri ayrıştırma tesisi, düzenli depolama alanı yapımı ve işletimi, biyogaz tesisi ve elektrik üretim tesisinden oluşmaktadır.