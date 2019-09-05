Çözüm koleji eğitim-öğretime hazır

Van'da Çözüm Koleji yetkilileri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Bak Hele Bak Kahvaltı Salonunda kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Van Çözüm Koleji Müdürü Nazan Dağdemir, okul kampüsü hakkında bilgiler aktardı. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Dağdemir, “Araştırıp sorgulama yeteneğine sahip, bilgi üretebilen ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen nesiller yetiştirmek adına, yeni bir heyecanla değerlendirilmesi gereken yeni eğitim öğretim dönemin, ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını tüm kalbimle temenni ediyorum” dedi.

Gelişmiş bir toplum olabilmenin en önemli yolunun eğitimden geçtiğine vurgu yapan Dağdemir, “Çözüm Koleji Van'da eğitim alanında farklı bir ivme kazandıracaktır. Ufukları, idealleri, medeniyet kurma hayalleri olan toplumlar, büyük insanlar yetiştirmek zorundadır. Büyük insanları ortaya çıkaran güç ise eğitimde gizlidir. Geçtiğimiz yıllarda Çözüm Temel Lisesi olarak Van'ın eğitime bakan farklı bir penceresi olmayı başardık” ifadelerini kullandı. Çözüm Koleji Kampüsü hakkında da konuşan Dağdemir, “İskele Caddesi üzerinde bulunan Üç Evler bölgesinde 7 bin metrekare alan üzerinde inşa edilmiş kampüsümüzde; anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde eğitim vermeye ve geleceğin fenerlerini yetiştirmeye devam edeceğiz. Çeyrek asırlık eğitim ve öğretim tecrübesi, yenilikçi anlayışı, ideal eğitim altyapısı, profesyonel kadrosu, zengin donanımlı kampüsüyle eğitimde Van'ın Çözümü olacaktır. Çözüm'de bir çocuk yetişir, gelecek değişir” diye konuştu.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.