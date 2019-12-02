Van'da 2019-2020 eğitim öğretim yılında açılan Çözüm Koleji, geleceğe ışık saçıyor.

Yıllardır eğitim alanında önemli başarılara imza atan Özel Van Çözüm Temel Lisesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çözüm Koleji adı altında hizmetine devam ediyor. Tüm tecrübelerini tek alanda birleştirerek sektörde yerini alan Çözüm Koleji; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri ile büyümeyi hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çözüm Koleji Müdürü Nazan Dağdemir, 7 bin metrekarelik kampüste geniş derslikler, kütüphane, teknoloji ve sanat atölyeleri, açık ve kapalı spor salonları ve havuzu ile öğrencilere verilen değerin kampüsün her köşesinde hissedildiğini ifade ederek, “Öğrenmenin gönüllü hale getirilmesini temel alan ve bu yaklaşımla kaliteli bir eğitim ortamı hazırlayan okulumuzda; sağlam bir eğitim anlayışının yanı sıra mesleki alanda kendini kanıtlamış idareci ve öğretmenleriyle birlikte geleceğimiz olan çocuklarımıza eğitim ışığı sunuyoruz” dedi.