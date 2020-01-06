Çözüm Kolejinde bursluluk sınavı heyecanı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Çözüm Kolejinde düzenlenen bursluluk sınavına binlerce öğrenci katıldı.

Çözüm Koleji tarafından Van genelinde yapılan bursluluk sınavına binlerce öğrenci katıldı. Katılımın yoğun olduğu sınavda, öğrenciler kadar dışarıda bekleyen ailelerde heyecanlı saatler yaşandı. Günde 4 seans olmak üzere iki gün gerçekleşen sınavla ilgili açıklamada bulunan Çözüm Koleji Müdiresi Nazan Dağdemir, “Okulumuzda düzenlediğimiz bursluluk sınavına olan ilgi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yaklaşık 2 bin öğrencimiz sınava katıldı. Bir hafta sonra açıklanacak sonuçlara göre ilk üçe giren öğrencilerimiz yüzde 100 eğitim bursundan faydalanacak olup, 4 ve 5'inci olanlar yüzde 75, 5 ila 10 arasına giren öğrencilerimiz ise yüzde 50 eğitim bursundan faydalanacaktır. Ben şimdiden dereceye girecek olan öğrencileri kutluyor, bu ilgiden dolayı tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çözüm Koleji olarak bizler de öğrencilerimize en kaliteli eğitimi sunmak adına çalışmalarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bu anlamda bursluluk sınavımızın öğrencilerimize, okulumuza ve ilin eğitimine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.