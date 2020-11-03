İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çukura düşen kirpiyi esnaf kurtardı

Van’ın Tuşba ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir çukura düşen kirpi esnaf Savaş Bozkurt tarafından kurtarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir çukura düşen kirpi esnaf Savaş Bozkurt tarafından kurtarıldı.


Sabah erken saatte dükkanını açmaya gelen Savaş Bozkurt, kapının önünü temizlerken ilginç bir ses duydu. Bunun üzerine etrafı kontrol eden Bozkurt, dükkanının az ilerisindeki çukurda bir kirpinin mahsur kaldığını fark etti. Mahsur kalan kirpi, kürek yardımıyla esnaf Bozkurt tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.


Kuyudan çıkarılan kirpi daha sonra gözlerden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.