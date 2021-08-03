Çukurda sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde düştüğü çukurda sıkışan yavru köpek, ekiplerin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Altıntepe Mahallesi'nde yavru bir köpeğin çukurda sıkıştığı ihbarı üzerine AFAD Van İl Müdürlüğü Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ANDA Kardeşe Vefa Derneği ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye varan ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu yavru köpeği bulunduğu yerden kurtardı.