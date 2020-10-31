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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’daki ziyaretinin ardından İzmir’e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'daki ziyaretinin ardından İzmir'e hareket etti.


Öğle saatlerinde partisinin Van İl Başkanlığı 7. Olağan Genel Kuruluna katılmak üzere uçakla kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Atatürk Stadı'nda yapılan kongrenin ardından Van Valiliğine geçti. Burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüşen Erdoğan, daha sonra Van Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasını ziyaret etti. Binanın bahçesinde fidan dikimi de yapan Erdoğan, 6.6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'e gitmek üzere Van'dan ayrıldı.

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