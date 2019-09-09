Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla fen lisesi açılışını gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Hayati Yazıcı Fen Lisesi'nin açılışı, telekonferansla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Van merkez İpekyolu ilçesinde 2016 yılında 15 Temmuz İmam Hatip Lisesi bünyesinde hizmete açılan ve bu yıl Tuşba ilçesinde kendi binasına taşınan TOBB Hayati Yazıcı Fen Lisesi'nin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferansla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansla katıldığı programda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e okulun hayırlı olmasını diledi. Vali Bilmez ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeye yaptığı yatırımlardan dolayı Van halkı adına teşekkür etti.

İlçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde bulunan 24 derslikli ve içeresinde laboratuvar, bilgisayar teknoloji sınıflarının bulunduğu 567 öğrenci kapasiteli lisenin açılış kurdelesi, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve kurum amirleri tarafından kesildi. Açılışın ardından Vali Bilmez ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıfları tek tek gezerek okul yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili okul idarecilerinden bilgi aldı.