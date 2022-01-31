Cumhuriyet dönemi binası halk kütüphanesi oldu

Van Büyükşehir Belediyesince Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan binalarından olan Endüstri Meslek Lisesi binası, onarılarak halk kütüphanesine dönüştürüldü.

Van'da Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana ayakta kalan ikinci bina olan Endüstri Meslek Lisesi binası, ilk etapta müzeye dönüştürülmek için onarılmaya başlandı. Ancak Van müzesinin hizmete girmesi ve kütüphaneye olan ihtiyaçtan dolayı binanın ‘müze' projesinden vazgeçildi. Van Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıyı bu kez halk kütüphanesi olarak tasarladı. Onarım çalışmaları tamamlanan ve son teknolojiyle donatılan kütüphane açılışa gün sayıyor.

“Açılış noktasına çok yakınız”

İHA muhabirine konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van'ın Cumhuriyet dönemine ait sadece iki tarihi binasının olduğunu hatırlattı. Bunların Tekel ve Endüstri Meslek Lisesi binaları olduğunu ifade eden Vali Bilmez, “Sanat okulumuz halk kütüphanesine dönüştürüldü ve bu çerçevede onarım da bitti. Malzemeleri alınan kütüphanenin, şu an malzemelerinin yerine yerleştirilme kısmı yapılıyor. Halk kütüphanemizde son aşamaya gelindi. Birkaç gün içinde kütüphanemizi gençlerimizle, okuyucularımızla buluşturacağız. Açılış noktasına çok yakınız” dedi.