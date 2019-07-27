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Dağa götürülmek istenen şahıslara hava destekli operasyon

Van’da kırsal alana katılım yaptırılmak istenen 4 kişi ile bu şahısların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilen 2 işbirlikçi tutuklandı.

Van'da kırsal alana katılım yaptırılmak istenen 4 kişi ile bu şahısların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilen 2 işbirlikçi tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanması tarafından kırsal alana katılım yaptırılmak istenen 4 kişi ile bu şahısların kırsala katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 2 işbirlikçi olmak üzere 6 şahsa yönelik yapılan teknik ve fiziki takip çalışması sonrası, şahısların kırsal alana katılım yapmak üzere yola çıktıkları anda operasyon başlatıldı. 23 Temmuz 2019 günü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen hava destekli operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve araç aramasında; kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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