Dağcılar buz tutun Sütun Şelalesi'ni inceledi

Van'da bir grup dağcı, 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın eteklerinde tamamen buz tutan Sütun Şelalesi'ni inceledi.

Van merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın 2 bin rakımdaki Sütun Şelalesi, buzla kaplı görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor. Yaz ve kış aylarında ziyaretçisi eksik olmayan Erek Dağı buz mağarasındaki buz sütunları da inceleyen dağcılar, daha sonra "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" pankartını açtı.

Tırmanış ile ilgili açıklama yapan Dağcı Yusuf İpin, "Her yıl yaz-kış demeden başta Van Gölü Havzası'nın birbirinden güzel ve muhteşem yerlerini ziyaret ediyoruz. Erek Dağı'na geldiğimizde Sütun Şelalesi bizleri karşılıyor. Kuraklık ve iklim değişikliğinden dolayı eskiye göre buz mağarası da etkilemiş. Ayrıca Van Gölü bizim mirasımız, burada kirlenmesin mavi kalsın diyorum" dedi.

Niyazi Eren isimli dağcı ise bir grup doğaseverle Erek Dağı'nda bulunan Sütun Şelalesi'ne geldiklerini belirterek, “Buradaki buz mağarasına girmeye korkuyoruz. Çünkü buzlar sağlam değil. İklim değişikliği buz mağarasını da etkilemiş. Tehlike açısından içeri giremiyoruz. Burada tüm piknik severlere sesleniyorum, Van Gölü sahillerinde piknik yaptığınızda çöpünüzü orada bırakmayın" ifadelerini kullandı.