Dağcılar Van Gölü'nün temiz kalması için tırmanmaya devam ediyor

Vadi Doğa Sporları Kulübü, "Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın" bilinciyle devam ettikleri etkinliklerde Bitlisin Tatvan ilçesi İncekaya (Por) köyü kalderasını gezdiler. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında 130 kişilik bir ekiple gerçekleşn etkinlik, Por köyü kalderasında bulunan Urartu döneminden kalan çok katlı kaya evlerini, mağaraları, zirvedeki kaleyi ve Por kalderası çanağını gezerek bu alanları gezdiler.

Etkinlikle ilgili İHA'ya bilgi veren Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, “Vadi Doğa Sporları Kulübümüz Bitlisin Tatvan ilçesi İncekaya (Por) köyü kalderasında Urartu döneminden kalan çok katlı kaya evlerini, mağaraları, zirvedeki kaleyi ve Por kalderası çanağını gezdik. 130 kişiyle şehir gürültüsünden uzak stresin olmadığı dostluğun, muhabbetin paylaşımın olduğu bir ortamda Por'da doğayla, tarihle buluştuk. Etkinliklerimiz kesintisiz her hafta sonu devam ediyor. Her hafta sonu bilinmeyen doğa harikası yerleri keşfediyoruz ve sonrasında ekibimizi doğaya gönül vermiş dostlarımızı götürüyoruz. Bu etkinlikler çerçevesinde bir farkındalık oluşturmak için çaba sarfediyoruz. Doğamızda canlı bırakmayan acımasız avcılara karşı, öldürme yaşat. Tarihi dokuyu yerle bir eden define avcılarına karşı yıkma koru. Doğaya çöp bırakan kirleten tahrip edenlere karşı kirletme temiz kalsın ve en önemlisi Van Gölü kirliliğine dikkat çekmek için Van Gölü kirlenmesin temiz kalsın çabası içindeyiz. Bir bilinç olmazsa oluşturulmazsa bahsettiğimiz bu alanlar korunamaz. Her şeyden önce bir bilinç oluşturmak farkındalık oluşturmak gerekiyor bizde bunu yapma ya çalışıyoruz. Kimsenin çöpünü temizlemek zorunda değiliz ama avcılara karşı, defineciler karşı ve çöp bırakanlara karşı söyleyecek sözümüz var. Doğa hepimizin ortak alanıdır bütün canlıların ortak evidir. Bu bilinçle keşfediyoruz geziyoruz, gezdiriyoruz ve bir bilinç oluşturmak için çaba veriyoruz. Temiz bir dünya yeşil bir doğa yaşanabilir bir ortam hepimiz için gereklidir” dedi.